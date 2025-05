Kunsthandwerk und Trödel in Waldmössingen Darum könnte es ein kleines Dorffest werden

Viel kreatives Potenzial gibt es in und um Waldmössingen. Am Samstag, 24. Mai, findet von 11 bis 17 Uhr der Dorftrödel- und Kunsthandwerkermarkt statt. Und der hat es in sich, so viel ist jetzt schon sicher.