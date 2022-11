4 Bei dem Tanklaster, der Lebensmittel geladen hatte, lief Diesel aus. Foto: Otto

Dunningen - Nahe der Abfahrt Dunningen-Mitte in Richtung Dunningen-Ost kam es am Mittwoch zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr in Dunningen-Mitte auf die Umgehung Richtung Rottweil und übersah dabei einen mit Traktoren beladenen Lkw. Dieser krachte in das Auto, in der Folge kam es außerdem zum Streifvorgang des Autos mit einem aus Rottweil kommenden Tankfahrzeug, das Lebensmittel geladen hatte. Glück im Unglück: Zunächst war von einer verletzten Person ausgegangen worden, dies bestätigte sich laut Polizeiangaben aber nicht.

Die Feuerwehr Dunningen ist mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort. Wie Einsatzleiter Ralf Hemminger erklärt, wurde bei dem Lebensmittellaster der Tank aufgerissen, so dass Diesel auslief. Dieser wurde abgebunden, außerdem wurde das Umweltamt verständigt, um eventuell weitere nötige Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei erklärt am Abend, dass rund 200 bis 300 Liter ausgelaufen seien. Eine Spezialfirma muss das Erdreich abtragen.

Der Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

Die Sperrung der Strecke wird voraussichtlich noch bis 19.30 Uhr andauern. Eine Umleitung durch Dunningen ist eingerichtet.