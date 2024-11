1 An der B462 kam es nachts zu einem Unfall. Foto: Otto

Ein nächtlicher Unfall an der B462 hat Aufsehen erregt. Wir fragen bei der Polizei nach, was passiert ist.









Wie jetzt erst bekannt wird, kam es am Samstag zu einem Unfall an der B462 zwischen Hochwald und Dunningen. Autofahrer berichten, sie hätten ein Auto „senkrecht an der Böschung“ hängen sehen. Zwei junge Männer seien darin gewesen. „Ich bin dran vorbeigefahren und wollte helfen aber den Jungs ging es gut“, so eine Leserin. Die Polizei hatte zu dem Unfall nichts berichtet. Wir fragen nach.