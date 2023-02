1 Der Ford Raptor wurde komplett zerstört. Foto: SB/Marschal

Nach einem schweren Unfall musste am Mittwochabend die B463 zwischen Dürrwangen und Weilstetten voll gesperrt werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Frontalzusammenstoß eines BMW und eines Ford Raptors hat am Mittwochabend die B463 zwischen Dürrwangen und Frommern lahmgelegt. Der Fahrer des Ford Raptors war gegen 19 Uhr von Albstadt her kommend in Richtung Balingen unterwegs. Auf Höhe Weilstetten ist er laut des Sachbearbeiters der Polizei vor Ort teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden BMW zusammengekracht.

Die Fahrerin des BMW wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Foto: SB

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge über die Fahrbahn geschleudert. Die Fahrerin des BMW wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Abschnitt der B463 zwischen Dürrwangen und Frommern war mehrere Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde über Dürrwangen, Frommern und Weilstetten umgeleitet.

An beiden Autos entstand Totalschaden; sie mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei beseitigte die Autoteile, die auf der Fahrbahn verstreut lagen.