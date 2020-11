Unfall bei Dornstetten Beide Fahrerinnen hatten angeblich Grün

Eine 69 Jahre alte Ford-Fahrerin, auf der Landesstraße 404 von Hallwangen in Richtung Freudenstadt unterwegs, hatte gegen 14.35 Uhr an der neuerdings durch Ampelschaltung geregelten Einmündung nach Dornstetten nach links in Richtung Dornstetten abbiegen wollen, berichtet die Polizei. An der Einmündung stieß sie mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 35-Jährigen zusammen, die auf der B 28 von Freudenstadt geradeaus in Richtung Hallwangen unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei Grün gefahren zu sein, so die Polizei.