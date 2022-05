Polizei findet unter Schock stehende 41-Jährige in Bach

1 Beamte entdeckten die Frau im Bachbett. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Eine Autofahrerin ist in der Nacht zum Dienstag zwischen Leinstetten und Bettenhausen aus noch unklarer Ursache gegen eine Leitplanke geprallt und ist unter Schock stehend ins Bachbett gelaufen.















Dornhan-Bettenhausen - Ein an der Unfallstelle vorbeikommender Autofahrer bemerkte den verlassenen und beschädigten Polo gegen 1 Uhr, teilt die Polizei mit. Eine Polizeistreife machte sich in der Umgebung auf die Suche nach der Fahrerin und entdeckte die 41-Jährige, als sie sich unweit der Unfallstelle im Flussbett des naheliegenden Glattbaches aufhielt. Offenbar stand sie unter Schock, weswegen sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte.

Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 5000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.