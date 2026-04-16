Unfall bei Donaueschingen: Auf A 81-Zubringer rechts überholt – 38-Jährige schwer verletzt

1 Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: Heidepriem Bei einem Unfall auf dem A 81-Zubringer 864 in Donaueschingen ist am Mittwoch eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.







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Wie die Polizei mitteilt, war die 38-Jährige mit ihrem VW gegen 22.30 Uhr auf dem Autobahnzubringer 864 zwischen der B 27 und der A 81 unterwegs, als auf Höhe der Abfahrt Donaueschingen ein noch unbekanntes Auto rechts überholte. Die 38-Jährige erschrak offenbar, kam von der Straße ab und fuhr über mehrere Warnbarken, bis der VW schließlich auf die Leitplanke geriet und sich überschlug. Nach dem Überschlag landete der VW zwar wieder auf den Rädern, schleuderte jedoch nochmals gegen die Leitplanke und verkeilte sich darunter.