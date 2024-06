Am frühen Mittwochabend ist es auf der Bundesstraße 27 zwischen Lauffen und Rottweil zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist.

Die Polizei schildert den Unfall so: Ein 28-jähriger Fahrer eines Alfa Romeos war auf der B 27 von Rottweil herkommend in Richtung Deißlingen unterwegs und bog verbotswidrig nach links auf einen dortigen Parkplatz ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 48 Jahre alten Motorradfahrer, der auf der B 27 in die gleiche Richtung fuhr und eine hinter dem Alfa befindliche Fahrzeugkolonne mit einer Kawasaki überholte.

Lesen Sie auch

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Totalschaden

An der Kawasaki entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens am Alfa ist noch nicht bekannt.