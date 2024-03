Unfall bei Deißlingen: Porschefahrer löst mehrere Unfälle aus

1 Achtung Unfall hieß es auf der B 27 bei Deißlingen. Foto: Sved Oliver - stock.adobe.com

Eine Leichtverletzte und rund 30 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Deißlingen auf der Höhe eines dortigen Autohändlers ereignet hat.









Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 58-Jähriger mit einem Porsche auf der B 27 in Richtung Villingen-Schwenningen und hielt seinen Wagen auf Höhe des dortigen Autohändlers an, in der Absicht verbotswidrig nach links abzubiegen. Ein dem Porsche folgender Zeuge und die 50-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta brachten ihre Fahrzeuge rechtzeitig zum Stehen.