Bei einem Unfall auf der B 27 zwischen Villingen-Schwenningen und Deißlingen sind am Samstagabend rund 8000 Euro Sachschaden entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, kam ein 23-Jähriger mit seinem BMW an der Auffahrt zur A 81 von der Straße ab, fuhr zunächst im Grünstreifen parall zur B 27 querte dann die Straße und geriet wieder auf den Grünstreifen. Dort prallte er gegen zwei Verkehrsleitpfosten und zwei Verkehrszeichen, bevor er nach 160 Metern stehen blieb.

Am BMW des 23-Jährigen entstand Totalschaden, er selbst blieb unverletzt. Bislang ist unklar, ob an dem Unfall noch ein weiteres Auto beteiligt war. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst der Autobahn in Zimmern zu melden (Telefon 0741/348790).