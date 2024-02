1 Zu einem Unfall kam es am Mittwoch auf der viel befahrenen B 295 zwischen Heumaden und Althengstett. Foto: © travelview - stock.adobe.com

Auffahrunfälle sind auf den Straßen im Kreis Calw keine Seltenheit. Der auf der B 295 am Mittwochspätnachmittag hatte weitreichende Folgen für den gesamten Verkehr.









Auf der B 295 sind täglich zwischen 15 000 und 19 000 Fahrzeuge unterwegs. Besonders morgens und abends ist der Verkehr sehr dicht. So auch am Mittwoch gegen 17 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist neben vielen anderen Fahrzeugen eine 57-Jährige in ihrem Auto von Althengstett Richtung Heumaden unterwegs.