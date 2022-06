1 Die junge Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Burladingen - Eine 18-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Skoda auf der Kreisstraße von Killer herkommend in Richtung Ringingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie mit ihrem Auto vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit teilweise auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Opel eines 31 Jahre alten Mannes zusammen. Die Kollision war so heftig, dass sich beide Fahrzeuge drehten und jeweils nach rechts von der Fahrbahn abkamen. Der Wagen der Unfallverursacherin touchierte hierbei noch einen Baum.

Die junge Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen. Die 18-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Opelfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. Der Rettungsdienst war neben dem Hubschrauber mit zwei Notarztwagen sowie zwei Rettungswagen und Ersthelfern vor Ort. Weiterhin rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung aus. Die K 7162 musste bis kurz nach elf Uhr voll gesperrt werden.