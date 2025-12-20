Unfall bei Burladingen: Auto überschlägt sich nach Überholmanöver

1 Im Zuge eines Überholvorgangs am Freitagnachmittag zwischen Ringingen und Killer hat sich ein Auto überschlagen. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa Bei einem Überholvorgang auf der Strecke zwischen Ringingen und Killer hat sich am Freitagnachmittag ein Auto überschlagen. Der 31-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt.







Am Freitag gegen 15.50 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem VW T-Cross die Kreisstraße von Ringingen in Richtung Killer. Laut Polizeiangaben überholte er dort eine Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Überholvorgang geriet er nach rechts von der Fahrbahn in den Seitenstreifen und prallte gegen eine Felswand.