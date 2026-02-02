Unfall bei Burladingen: 39-Jährige kommt auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn ab
Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen bei Burladingen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 382 bei Burladingen entstanden ist.

Eine 39-jährige Frau befuhr am Montag gegen 11.30 Uhr mit ihrem Subaru die L 382 von Stetten unter Holstein in Richtung Burladingen. In einer Rechtskurve verlor sie laut Polizeiangaben auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto, rutschte gegen einen im Gegenverkehr stehenden Sattelzug eines 58-Jährigen und wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen.

 

Der Subaru überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen den dortigen Felshang. In der Folge kippte der Wagen um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Verletzt wurde niemand.

Während der Lkw fahrbereit blieb, musste der Subaru, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, von einem Abschleppdienst geborgen werden.

 