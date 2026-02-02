Unfall bei Burladingen: 39-Jährige kommt auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn ab

39-Jährige kommt auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn ab

1 Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen bei Burladingen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 382 bei Burladingen entstanden ist.







Link kopiert



Eine 39-jährige Frau befuhr am Montag gegen 11.30 Uhr mit ihrem Subaru die L 382 von Stetten unter Holstein in Richtung Burladingen. In einer Rechtskurve verlor sie laut Polizeiangaben auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto, rutschte gegen einen im Gegenverkehr stehenden Sattelzug eines 58-Jährigen und wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen.