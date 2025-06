1 Krankenwagen brachten die zwei Fahrer ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Skolimowska/dpa Bei einem Unfall während eines Überholvorgangs zwischen Buchenberg und Peterzell haben sich am Mittwoch zwei Personen verletzt.







Ein 18-Jähriger überholte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in seinem Opel in einer Linkskurve ein bislang unbekanntes Auto, das aus Richtung Peterzell kam.