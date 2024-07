Am Sonntagnachmittag ist es zwischen Bräunlingen und Oberbränd zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen hat.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 37-jähriger Toyota-Fahrer auf der Kreisstraße 5740 von Bräunlingen kommend in Richtung Oberbränd unterwegs. Wegen der blendenden Sonne kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Toyota, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.