1 Die Unfallfahrerin lief zu Fuß nach Hause.(Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa/Archiv

Bei einem Unfall zwischen Unterbränd und Eisenbach sind am Sonntagabend rund 25 000 Euro Sachschaden entstanden.















Link kopiert

Bräunlingen-Unterbränd - Wie die Polizei mitteilt, kam eine 41-Jährige mit ihrem Renault gegen 21.30 Uhr von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Baumstumpf und überschlug sich. Der Renault blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallfahrerin konnte sich unverletzt aus dem Wrack befreien und lief nach Hause.

Dort traf die Polizei sie an. Da die Frau sichtlich alkoholisiert war, musste sie eine Blutprobe abgeben. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.