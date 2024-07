Drei leicht Verletzte in zwei Autos

Nach einer Vorfahrtsverletzung kommt es in Bösingen zu einem Unfall.

Ein Unfall in Bösingen fordert drei leicht verletzte Personen und rund 15 000 Euro Sachschaden.









Drei leicht verletzte Personen und rund 15 000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Dunninger Straße/ Herrenzimmerner Straße/ Epfendorfer Straße ereignet hat.