Unfall bei Böllen: 20-jährige Frau stürzt mit dem Motorrad

Eine Motorradfahrerin kommt bei Böllen von der Fahrbahn ab und wird leicht verletzt.

Eine Motorrad-Fahrerin ist bei einem Unfall auf Gemarkung Böllen leicht

verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

In einer Motorradgruppe befuhr am Freitag kurz nach 16 Uhr eine 20 Jahre alte Frau die Landesstraße 131 zwischen Neuenweg und Wembach. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Bei dem Unfall wurde die 20-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden von rund 7000 Euro.