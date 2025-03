Gemeinderat Hechingen Verwaltung schlägt für Hallenbad festen Schließtag vor

In anderen Bädern der Region ist es Gang und gäbe: Der Gemeinderat entscheidet in seiner nächsten Sitzung darüber, ob der Montag künftig fester Schließtag in der Hallenbadsaison wird. Aus Sicht der Verwaltung hätte dies viele Vorteile.