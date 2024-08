Unfall bei Bisingen: Motorradfahrer stürzt und wird leicht verletzt

1 Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L360 nahe Bisingen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Young

Zu schnell unterwegs war ein 24-jähriger Motorradfahrer, der am Dienstagabend auf der L360 bei Bisingen gestürzt ist.









Der Biker war gegen 20 Uhr mit seiner Suzuki auf der Landesstraße 360 nahe Bisingen von Onstmettingen kommend, in Richtung Thanheim talwärts unterwegs. Weil er jedoch seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, stürzte er in der letzten scharfen Linkskurve kurz vor Thanheim, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die mit einem Unterfahrschutz versehenen Doppelleitplanken.