Nach Unfall bei Bisingen: Kommt eine Sperrung für Motorräder am Stich? Das ist der aktuelle Stand

Kommt eine Sperrung für Motorräder am Stich? Das ist der aktuelle Stand

2 Haarnadelkurve am Stich: Zwei Spuren führen bergauf, eine bergab. Foto: Gern

Eine Unfallkommission soll die Stich-Strecke nach dem schweren Motorradunfall prüfen. Seit Jahren wird über eine Sperrung oder andere Maßnahmen diskutiert. Die Polizei erklärt zudem, warum der Stich keine Unfallhäufungsstelle ist.









Es ist einer jener Sonntagnachmittage, an denen Motorradfahrer und Zuschauer in der Nähe einer Haarnadelkurve am Stich stehen. Sie schauen Bikern zu, die auf der Strecke fahren – die einen sind gemächlich unterwegs, andere aber überqueren durchgezogene Linien, passieren Sperrflächen.