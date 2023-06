Am frühen Sonntagmorgen ist eine 19-jährige Autofahrerin bei Bisingen mit ihrem VW Polo gegen ein Brückengeländer geknallt. Sie wurde dabei verletzt.

Die 19-Jährige war gegen 4.45 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße 27 in Richtung Hechingen unterwegs. An der Ausfahrt Bisingen verließ sie die Bundesstraße, um nach links in Richtung Grosselfingen abzubiegen.

Dabei verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stieß dabei frontal gegen ein Brückengeländer.

Der Rettungsdienst wurde alarmiert und kümmerte sich vor Ort um die leicht verletzte Fahrerin.

Der VW Polo war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.