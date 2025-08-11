Unfall bei Bisingen: 20-jähriger Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L360 bei Bisingen-Thanheim ist am Sonntagabend ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen war der junge Mann kurz vor 18 Uhr mit seiner KTM Supermoto von Thanheim in Richtung Onstmettingen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einem 60-Jährigen gesteuert wurde.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Mercedes sowie seine Mitfahrer blieben unverletzt. Sowohl das Motorrad als auch das Auto wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die L360 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 19.15 Uhr vollständig gesperrt werden.