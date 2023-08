Ein Leichtverletzter und ein Schaden in Höhe von mehr als 200.000 Euro sind die Bilanz eines Busunfalls am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 4365 zwischen der Abzweigung nach Bieselsberg und Unterreichenbach.

Ein Busfahrer ist am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Kreisstraße 4365 von Schwarzenberg nach Unterreichenbach unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer zwischen der Abzweigung nach Bieselsberg und Unterreichenbach mit dem Bus zunächst leicht nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken kam er mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den Wald und stieß mit einem Baum zusammen, teilte Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Der Bus fuhr gegen einen Baum. Foto: Wolfgang Krokauer

Der Fahrer wurde leicht verletzt vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus befanden sich keine weiteren Personen. Nach Auskunft des Buseigentümers vor Ort entstand an dem Fahrzeug Totalschaden in Höhe von mehr als 200 000 Euro. Der Bus wurde erst im März dieses Jahres zugelassen, war von ihm weiter zu erfahren. Die Kreisstraße zwischen der Abzweigung nach Bieselsberg und Unterreichenbach war wegen der Räumarbeiten am Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt.

34 Feuerwehrleute im Einsatz

Vor Ort waren 34 Feuerwehrleute der Abteilungen Bieselsberg und Schömberg mit fünf Fahrzeugen, so Koch. Außerdem war der Rettungsdienst an der Unfallstelle.