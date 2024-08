Unfall bei Balingen: Unbekannter Fahrer drängt 18-Jährigen von Straß ab und flüchtet

1 Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrer nach. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Nach dem Fahrer eines schwarzen VWs fahndet die Polizei nach einem Unfall, der sich am Sonntagnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Heselwangen und Streichen ereignet hat.









Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-jähriger Ford-Fahrer gegen 15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Heselwangen in Richtung Streichen unterwegs. Nach Ermittlungen der Polizei war er dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein schwarzes Auto, vermutlich ein ID 4, ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit so weit auf seiner Straßenseite entgegenkam, dass der Ford-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste.