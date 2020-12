Unfall bei Baiersbronn 16-jähriger Mopedfahrer auf B 462 tödlich verunglückt

Dadurch sei der Mopedfahrer ins Schlingern gekommen und gestürzt. Er rutschte in den Gegenverkehr, so die Polizei. Durch den Aufprall mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 70-Jährigen wurde das Moped weggeschleudert. Der 16-Jährige geriet unter das Auto. Er erlag trotz des Einsatzes von Ersthelfern und Rettungsdienst seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die Fahrerin des Autos sowie der Beifahrer blieben unverletzt. Sie standen unter Schock.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Strecke zwischen Baiersbronn und Klosterreichenbach musste bis kurz nach 14 Uhr gesperrt werden.