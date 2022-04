1 Bei einem Unfall in Bad Wildbad wurde eine 18-Jährige schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/Archiv/dpa

Am frühen Freitagmorgen ist eine 18-jährige Autofahrerin in einer Kurve bei Bad Wildbad von der der Bundesstraße 294 abgekommen und dabei schwer verletzt worden.















Bad Wildbad - Gegen 5.50 Uhr befuhr die 18-jährige VW-Fahrerin die Bundesstraße aus Richtung Freudenstadt kommend in Richtung Calmbach, wie die Polizei mitteilt. Im Bereich Kleinenzhof kam die Frau mit ihrem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen größeren Stein. In Folge dessen überschlug sich der VW und blieb auf dem Dach liegen.

Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der stark beschädigte VW, an dem ein geschätzter Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn gereinigt. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße im betroffenen Bereich für rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.