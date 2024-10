Der Landkreis lässt die Erde am Unglücksort auf der B 463 bei Kleinwildbad abgraben, um einen Umweltschaden abzuwenden.

Der schwere Unfall, der sich am Dienstagmorgen zwischen Bad Liebenzell-Kleinwildbad und Calw-Ernstmühl ereignet hat, hat Folgen. Vor allem für die beiden schwer verletzten Fahrer des Busses und des Kleintransporters, die auf der B 463 frontal zusammengestoßen sind, und für die fünf leicht verletzten Buspassagiere. Aber auch für die Umwelt.

Bergung der Fahrzeuge dauert stundenlang

Der Kleintransporter war unterwegs in Richtung Calw, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort näherte sich gerade ein Bus des Schienenersatzverkehrs für die Kulturbahn mit dem Ziel Pforzheim: Die Fahrzeuge kollidierten. Wie genau der Unfall ablief, das soll ein Gutachter herausfinden, der noch am Dienstag etwa 90 Minuten lang am Unglücksort tätig war. Erst danach begann die Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge. Wann das Gutachten vorliegt, lässt sich noch nicht sagen.

Die Bergung des Busses und des Vans – beide waren nicht mehr fahrtüchtig, Letzterer hing mit dem Hinterteil über der Leitplanke in Richtung Nagold – dauerte nach Angaben der Polizei drei bis vier Stunden und war erst um 16 Uhr geschafft.

Vollsperrung am Unfalltag dauert bis 21 Uhr

Die B 463 war im Unfallbereich noch bis 21 Uhr voll gesperrt. Denn nach den Abschleppfahrzeugen kam der Bagger. Der Tank des Busses wurde beim Unfall der Länge nach aufgeschlitzt. Bis zu 600 Liter Diesel könnten ausgelaufen sein. Der Kleintransporter hatte zudem einen Tank mit 140 Litern Hydraulikflüssigkeit geladen, auch diese war ausgelaufen – und das nahe der Nagold und der Liebenzeller Mineralbrunnen.

Das verseuchte Erdreich musste ausgehoben werden. Nach Angaben des Landratsamts ist ein circa zehn bis 15 Meter breiter Streifen entlang der Straße abgegraben worden, teilweise bis in eine Tiefe von einem Meter. In Summe sind es wohl etwa fünf bis zehn Kubikmeter gewesen.

Bus und Kleintransporter werden bei dem Frontalzusammenstoß schwer beschädigt. Foto: Verena Parage

„Der Aushub wurde von einer Fachfirma durchgeführt, welche auf die Beseitigung von Unfallfolgen spezialisiert ist. Die abgegrabene Erde wird auf dem Betriebshof der Firma fachgerecht zwischengelagert und beprobt“, erklärt Kreis-Pressesprecherin Marie Lindenberger.

Je nach Ergebnis der chemischen Analytik werde der Boden entsprechend fachgerecht entsorgt. „In der Regel muss solcher Boden auf eine Deponie verbracht werden.“

Am Mittwoch wurde der Bereich mit neuer Erde verfüllt. Dafür war die Straße an der Unfallstelle halbseitig gesperrt, der Verkehr wurde mit einer Ampel geregelt.

„Ausgelaufene Kraftstoffe sind wasser- und umweltgefährdend, weswegen Sofortmaßnahmen ergriffen wurden, um einen Umweltschaden abzuwenden“, erklärt Lindenberger. Die gute Nachricht ist: In die Nagold ist kein Kraftstoff gelangt, wie die Sprecherin auf Nachfrage mitteilt. Und: „Aufgrund der relativen Lage der Unfallstelle zu den in diesem Bereich vorhandenen Brunnen ist eine Gefährdung unwahrscheinlich, wird aber natürlich vom Landratsamt im Nachgang kontrolliert.“