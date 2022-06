1 Ein Motorrad und ein Auto haben sich auf der Landstraße bei Bad Liebenzell gestreift. (Symbolbild) Foto: AdobeStock Animaflora PicsStock

Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Landesstraße 179 bei Bad Liebenzell verletzt worden.















Bad Liebenzell - Ein 22-jähriger Motorradfahrer mit 18-jähriger Sozia fuhr gegen 18:20 Uhr auf der Landesstraße 179 von Neuhengstett kommend in Richtung Möttlingen. Und ein 38-jähriger Ford-Fahrer fuhr auf der Landesstraße von Möttlingen kommend in entgegengesetzte Richtung. Zirka 300 Meter nach dem Ortsausgang Möttlingen streiften sich die beiden Fahrzeuge in einer leichten Rechtskurve, wodurch der Motorradfahrer laut Polizei wohl ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er ist mit seinem Motorrad und der Sozia gestürzt.

Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Sozia wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. Welcher der Unfallbeteiligten möglicherweise gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Calw geführt werden.

Die Polizei lenkte den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 7500 Euro.