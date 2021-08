Mit fast zwei Promille an Böschung überschlagen

Bei einem Unfall nahe Bad Herrenalb ist am Samstagabend Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Laut Polizei stand der Unfallverursacher unter Alkohol.

Bad Herrenalb - Der 48-jährige Audi-Fahrer war dem Polizeibericht zufolge gegen 19 Uhr auf der K 4331 in Richtung Gaggenau unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überholte er nach dem Ortsausgang Althof ein anderes Auto und verlor im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Laut Polizei kam der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Bereich einer Böschung. Ersten Angaben zufolge blieb der Fahrer unverletzt.

Führerschein nicht mehr gültig

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass auch der Führerschein des Mannes nicht mehr gültig war. Dieser wurde im Anschluss beschlagnahmt. Weiterhin musste der 48-Jährige einer Blutprobe abgeben und sich in einem künftigen Strafverfahren verantworten.

Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Beschädigungen an zwei Verkehrstafeln werden auf etwa 1000 Euro geschätzt.