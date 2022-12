1 Es sieht schlimmer aus, als es war: Der Fahrer des Schweizer Golfs ist nur leicht verletzt. Foto: Spitz

Zu einem Unfall am Autobahnzubringer bei Bad Dürrheim eilten am Freitagmorgen die Rettungskräfte.















Bad Dürrheim - Man war zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen. Warum das der Fall war, war vor Ort unschwer erkennbar: Als die Feuerwehrleute mit etwa 20 Mann und mehreren Fahrzeugen nebst Polizei und Rettungswagen sowie Notarzt am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen zunächst ein schlimmes Bild: ein silberner Golf, auf dem Dach liegend, mitten in der Wiese neben der B27, direkt an der Abfahrt des Autobahnzubringers A 864 in Fahrtrichtung Donaueschingen.

Glück im Unglück

Glücklicherweise konnten viele Rettungskräfte schon bald wieder abziehen – der Fahrer war nur leicht verletzt. Er war mit seinem Schweizer Golf am Freitagvormittag im Begriff gewesen, vom Autobahnzubringer auf die Bundesstraße B27 bei Bad Dürrheim in Richtung Donaueschingen abzubiegen, als er in der scharfen Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn in die Wiese schanzte.

Da die Unfallstelle fernab der Fahrbahn lag, konnte der Verkehr ungehindert an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Fahrer des Unfallwagens wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.