Unfall bei Aichhalden: Zusammenstoß zweier 22-Jähriger

1 Zwischen Aichhalden und Sulgen hat es gekracht (Symbolfoto). Foto: benjaminnolte - stock.adobe.com Am Montag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall am Ortsausgang Hinteraichhalden.







Link kopiert



Ein 22-Jähriger war mit einem VW unterwegs in Richtung Aichhalden, als er laut Polizei vor dem Ortseingang links abbiegen wollte. Da Gegenverkehr kam, musste er anhalten. Das bemerkte eine hinter ihm fahrende 22-Jährige mit ihrem Fiat nicht. Es kam zur Kollision, sie fuhr dem Vordermann aufs Heck. Es entstand ein Schaden von 8000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt. Die entstandene Ölspur wurde von der Feuerwehr gereinigt.