Der Fahrer eines Kleintransporters verliert bei Aachen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er gerät in eine Bushaltestelle und tötet eine Frau und ihr Kind. Wie kam es dazu?

Aachen - Bei einem schweren Unfall an einer Bushaltestelle in Würselen bei Aachen sind eine Frau und ihr Kind getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Fahrer eines Kleintransporters nach dem Überholen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in die Haltestelle geraten, wo die Mutter und das Kind auf einen Bus gewartet hatten.

Das Kind starb noch an der Unfallstelle, die Mutter erlag wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, so die Polizei: „Ersthelfer und Zeugen werden zur Zeit seelsorgerisch und durch den Opferschutz der Polizei betreut.“