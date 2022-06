2 Die Tierrettung Südbaden nimmt den Hund nach dem Verkehrsunfall auf der B523 bei Schwenningen in Obhut und bringt ihn in eine Tierklinik. Foto: Eich

Der schreckliche Verkehrsunfall auf der B 523 berührt noch immer die Menschen. So verliert der beteiligte Hund sein Herrchen, nachdem zuvor schon das Frauchen gestorben war. Doch es gibt ein "Happy End".















Villingen-Schwenningen - Sichtlich mitgenommen lässt sich der Vierbeiner aus dem völlig zerstörten Wrack retten, wird von der Feuerwehr dann in ein Fahrzeug gebracht und dort mit Streicheleinheiten verwöhnt. Währenddessen kämpfen Ärzte um das Leben seines 70-jährigen Herrchens.

Auch der Hund muss versorgt werden

Dieser wurde bei dem schweren Verkehrsunfall am Samstag auf der Bundesstraße zwischen Schwenningen und Tuningen in seinem Suzuki einklemmt und lebensgefährlich verletzt, nachdem eine entgegenkommende 59-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten war und den Wagen frontal rammte. Trotz aller Bemühungen stirbt der Hundehalter im Klinikum.

Und auch der Vierbeiner muss ärztlich versorgt werden. Die Tierrettung Südbaden nimmt den Epagneul Breton – eine französische Hunderasse – in Obhut. "Er erlitt einen heftigen Schock und ein Abdomen", so Tierretterin Jessica Kaminski. Besonders schonend, auf einer Vakuummatratze stabilisiert, bringen sie den Hund in eine Tierklinik, wo er versorgt wird. Doch alles in allem hatte der Hund Glück, wie eine Bekannte des Verstorbenen im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt: "Ihm geht es gut!"

Frauchen stirbt vor einem halben Jahr

Besonders tragisch: Das Tier muss innerhalb eines halben Jahres gleich zwei Schicksalsschläge verkraften. Zunächst stirbt das Frauchen nach schwerer Krankheit, nun verliert Aaron, so heißt der Rüde, auch noch sein Herrchen. Anderen Familienmitglieder war es aus privaten Gründen nicht möglich, sich um den bald 12 Jahre alten Hund zu kümmern. Und auch die Bekannte und ihre Mutter, die den Hund aufgenommen hat, können kein dauerhaftes Zuhause bieten.

Sie starten deshalb am Dienstagvormittag einen Aufruf über die sozialen Medien – der ungeahnte Reichweite erhält. "Die Resonanz ist der Wahnsinn", freut sie sich. Innerhalb kürzester Zeit ist die Suche nach einem neuen, dauerhaften Zuhause für Aaron zigfach geteilt worden – und nicht mal sieben Stunden später kann sie bereits eine Erfolgsnachricht vermelden.

Neues Zuhause mit idealen Bedingungen

Ein Ehepaar aus Stuttgart ist auf die tragische Geschichte aufmerksam geworden, setzt sich daraufhin am Dienstagabend ins Auto und fährt nach Hochemmingen, wo der Hund derzeit versorgt wird. "Aaron hat sich gleich gefreut und mit den Beiden gespielt", berichtet die Bekannte des Verstorbenen. Die Chemie stimmt – der Hund reist noch am selben Abend nach Stuttgart. Dort findet er in einem Haus mit Garten am Waldrand ein neues Zuhause. Hoffentlich ohne weitere Schicksalsschläge auf seine alten Tage hin.

Info: Ursache weiter unklar

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist weiterhin unklar, wie Polizeisprecher Uwe Vincon auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Die Unfallverursacherin konnte bereits vernommen werden, sie habe aber nicht erklären können, weshalb sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein Gutachter wird nun nochmals das Auto unter die Lupe nehmen, um die technische Infrastruktur genau zu überprüfen.