Unfall auf L390: Busse stoßen zwischen Gruol und Heiligenzimmer zusammen - ein Schwerverletzter

1 Der Fahrgast verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Am Freitagnachmittag sind zwei Busse auf der L390 zwischen Gruol und Heiligenzimmern zusammengestoßen. Ein Fahrgast ist dabei schwer verletzt worden.









Um 14.15 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit einem Reisebus, in dem 28 Fahrgäste saßen, auf der L390 in Fahrtfrichtung Gruol. Zeitgleich kam ihm ein 54-Jähriger mit einem Linienbus entgegen, in dem zwei Menschen mitreisten. Weil der 65-Jährige mit dem Reisebus in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn kam, stieß er mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammen.