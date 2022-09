1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem riskanten Überholmanöver am Sonntagmorgen auf der L 415 zwischen Brittheim und Bochingen. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Die Polizei sucht Zeugen zu einem riskanten Überholmanöver am Sonntagmorgen auf der L 415 zwischen Brittheim und Bochingen und einem damit verbundenen Unfall.















Link kopiert

Oberndorf/Rosenfeld - Ein unbekannter Fahrer eines dunklen SUV überholte gegen 7 Uhr auf der L 415 in einer unübersichtlichen Linkskurve einen in Richtung Brittheim fahrenden 20-jährigen VW-Fahrer. Da sich in diesem Moment Gegenverkehr näherte, musste der VW-Fahrer nach rechts ausweichen, um dem Überholenden das Einscheren zu ermöglichen.

Beim Ausweichen geriet der VW-Fahrer an die Leitplanke, was einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro verursachte. Der Überholende, bei dem es sich möglicherweise um einen Porsche handelte, setzte die Fahrt fort. Auch der Gegenverkehr, bei dem es sich um ein silbernes Auto gehandelt haben soll, fuhr weiter. Zu einer Berührung unter den beteiligten Autos kam es nicht.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07423/8101-0, zu melden.