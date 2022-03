Regionalzug kracht in Sattelauflieger – Bahnstrecke gesperrt

6 Der Unfall ereignete sich auf der Frankenbahn bei Lauffen am Neckar. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Schwerer Unfall auf der Frankenbahn bei Lauffen: Ein Lkw-Fahrer gerät mit einem Sattelauflieger an einem Bahnübergang auf die Schienen. Ein Regionalzug kracht in den Auflieger – mit fatalen Folgen.















Ein Regionalzug ist am Mittwochnachmittag auf der Frankenbahn bei Lauffen (Kreis Heilbronn) mit einem Sattelzug kollidiert. Bei dem Unfall wurde ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand allerdings ein immenser Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Der Bahnverkehr ist in diesem Bereich zurzeit unterbrochen (Stand: 17.45 Uhr). Wegen der schwierigen Bergung wird die Störung wohl noch einige Stunden andauern.

Wie die Polizei berichtet, war der 60-jährige Sattelzugfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Bahnübergang zwischen Nordheim und Lauffen gefahren, obwohl sich der Zug aus nördlicher Richtung näherte. Die mit rund 70 Personen besetzte Regionalbahn, die auf dem Weg von Würzburg nach Tübingen war, kollidierte mit dem Auflieger, der mit Baugeräten und -materialien beladen war.

Bahnverkehr an der Stelle für mehrere Stunden unterbrochen

Weil sich die Bergung des Aufliegers samt Baugeräten als sehr schwierig erweist, geht ein Sprecher der Heilbronner Polizei davon aus, dass der Bahnverkehr in diesem Bereich noch für mehrere Stunden unterbrochen sein wird. Außerdem müsse noch abgeklärt werden, ob und in welchem Maße der Triebwagen sowie die Gleise beschädigt wurden. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.