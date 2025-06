56-jährige Motorradfahrerin stürzt in Villingendorf

1 Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: pattilabelle - stock.adobe.com Am Samstagnachmittag ist es auf der L 424 bei Villingendorf zu einem Motorradunfall gekommen, bei dem sich eine 56-Jährige Verletzungen zugezogen hat.







Link kopiert



Die 56-jährige Frau fuhr am Samstagnachmittag mit ihrem Motorrad von Villingendorf in Richtung Rottweil, als sie in einer langgezogenen Linkskurve ins Straucheln geriet und die Kontrolle verlor.