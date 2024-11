Am Mittwochnachmittag war eine 17-Jährige mit ihrem Motorrad auf der Landstraße 360 in einen Unfall verwickelt.

In der Haarnadelkurve zwischen Thanheim und Onstmettingen kam die junge Frau gegen 17.15 Uhr laut Angaben der Polizei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Motorrad der Mark Kawasaki nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Stützmauer.

Die Motorradfahrerin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

An ihrer Maschine war ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden.