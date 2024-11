Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 360 bei Albstadt am Donnerstagnachmittag erlitten.

Eine 60-Jährige wollte laut Angaben der Polizei gegen 17.20 Uhr mit einem VW T-Cross vom Parkplatz einer Gaststätte herkommend die Landstraße 360 in die K 7141 überqueren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 23 Jahre alten Frau, die mit ihrem Fiesta von Onstmettingen kommend in Richtung Thanheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der Ford im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Gebäude.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin blieb im Einmündungsbereich stehen. Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 23.000 Euro geschätzt. Über die Schadenshöhe an der Hausfassade liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.