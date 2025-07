1 Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmorgen bei Rottenburg gekommen. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der K 6919 bei Rottenburg ist ein Rollerfahrer leicht verletzt worden.







Der 54-Jährige war am Donnerstag gegen 6.30 Uhr mit seinem Piaggio-Roller auf der K 6919 von Hailfingen in Richtung Reusten unterwegs, als er in einer Rechtskurve aufgrund der nassen Fahrbahn stürzte.