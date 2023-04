1 Der Mann war mit so einem Porsche Taycan GTS unterwegs. (Symbolbild) Foto: imago images/ZUMA Wire/JAVIER ROJAS

Der neue Porsche Taycan GTS ist nur noch Schrott: Ein Berliner hat seinen Luxuswagen in einer Tiefgarage auf Usedom aus Versehen zerstört.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Dieser Unfall geht ziemlich ins Geld. Auf der Insel Usedom hat ein Berliner seinen neuen Porsche Taycan GTS aus Versehen zu Schrott gefahren. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Laut ersten Erkenntnisse der Beamten wollte der 60-Jährige am Freitagabend im Kaiserbad Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) in eine Tiefgarage hineinfahren. Dabei verwechselte er anscheinend Bremse und Gas. Der knapp 600 PS starke Wagen prallte mit hoher Geschwindigkeit und Wucht gegen eine Mauer an der Einfahrt. Am Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von 175.000 Euro.

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen wie etwa Prellungen davon. Die Mauer wurde auch beschädigt. Die Ostseebäder auf der Insel Usedom um Heringsdorf und Ahlbeck gelten seit Jahrzehnten als „Badewanne der Berliner“.