1 Nicht mehr fahrbereit war das Auto von Tina Kumle nach dem Unfall. Foto: Privat

Tina Kumle steckt der Schreck nach einem Unfall am Samstag um 13.40 Uhr noch in den Knochen. Nun bittet sie um Hilfe bei der Suche nach einem Paar, das sie an der Unfallstelle in einer äußerst schwierigen Situation unterstützt hat.









Tina Kumle fuhr am Samstag auf der B 462 in Richtung Dunningen und hatte Vorfahrt. Diese missachtete jedoch der Fahrer eines Oldtimers an der Abzweigung Richtung Sportgelände Sulgen – und es krachte. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 4000 Euro.