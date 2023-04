1 Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der B3 bei Friesenheim verletzt worden. Foto: Einsatz Report 24

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 3 ineinander gekracht. Ein Auto wurde in die Böschung geschleudert.









Zwei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 3 zwischen Friesenheim und Oberschopfheim. Gegen 14.45 Uhr kam es am Kreuzungsbereich der B 3 zur Einmündung ,,Ziegelhof“ bei Friesenheim zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Ein Auto wurde in der Folge von der Fahrbahn abgewiesen und landete in der Böschung, so die lokale Nachrichtenagentur Einsatz Report 24. Zwei Menschen sind durch den Zusammenstoß verletzt worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Der Rettungsdienst und die Polizei sind ebenfalls im Einsatz. Die B 3 muss für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.