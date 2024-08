Bei Furtwangen hat ein Motorradfahrer am Dienstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er wurde schwer verletzt.

Auf der B 500 zwischen Furtwangen und Neueck ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Der junge Mann fuhr gegen 16 Uhr in Richtung Neueck. In der sogenannten Heimatblickkurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Beim Sturz verletzte er sich. Er kam daraufhin in ein Klinikum.