Unfall auf der B 317 bei Lörrach: Kollision mit Sattelzug

1 Die Polizei berichtet von erheblichen Verkehrsbehinderungen (Symbolfoto). Foto: Ehrlich Auf der Bundesstraße 317/Abzweigung Brombach kam es zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung.







Link kopiert



Ein Unfall mit einem Kleintransporter und einem Sattelzug auf der B 317 führte am Donnerstag gegen 15.25 Uhr an der Abzweigung Brombach zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der 66-jährige Fahrer eines Kleintransporters wollte laut Polizei von der Schopfheimer Straße in die B 317 einbiegen, übersah aber einen Sattelzug. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, der Sattelzug wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschoben. Der 66-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 24-jährige Fahrer des Sattelzugs sei nicht verletzt worden, teilt das Polizeipräsidium Freiburg mit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste der Streckenabschnitt zwischen der Abzweigung Entenbad und dem Kreisverkehr Steinen gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.