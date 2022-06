1 Eine Autofahrerin wurde am Samstagabend auf der B 27 schwer verletzt. Foto: © Jörg Lantelme – stock.adobe.com

Eine 64-Jährige wurde bei einem Unfall auf der B 27 am Samstag schwer verletzt.















Deißlingen - Bei einem Unfall am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der B 27 zwischen Deißlingen und Rottweil entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro. Eine 64-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Deißlingen kam, wollte bei der Abfahrt Lauffen nach links abbiegen. Dabei stieß sie in ihrem Nissan mit einem 23-jährigen Golf-Fahrer, der entgegenkam, zusammen.

Bei dem Unfall wurde der Golf-Fahrer sowie dessen gleichaltriger Mitfahrer leicht verletzt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Wegen des Unfalls kam es auf der B 27 zwischen Rottweil und Schwenningen zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde von der Polizei an der Unfallstelle einspurig vorbei geführt.