Auf der A81 Anschlussstelle Sulz ist es zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen. (Archivfoto) Foto: Otto Auf der A81 ist es am Donnerstagmorgen an der Anschlusstelle Sulz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.







Beim Auffahren auf die Autobahn 81 an der Anschlussstelle Sulz am Neckar ist es am Donnertsag laut Polizei gegen 7 Uhr zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen.