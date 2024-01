Unfall auf der A81: 20 000 Euro Schaden an Vito und Taycan auf Schnee

1 Auf der A81 ist es am Montagabend zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Foto: Eberhard - stock.adobe.com

Auf der A 81 zwischen Empfingen und Sulz ist am Montagabend ein Mercedes Vita auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit einem Porsche Taycan zusammengestoßen.









Mehr als 20 000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Vito und an einem Porsche Taycan sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montag kurz vor 17.30 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz, nahe der Mühlenbachtalbrücke ereignet hat. Ein 22-Jähriger geriet laut Polizeibericht mit dem Vito auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanken. In der Folge drehte sich der Vito und kollidierte mit dem Taycan. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.